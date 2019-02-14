РИАМО – 14 фев. Авиастроительный концерн Airbus объявил о прекращении производства самых больших пассажирских лайнеров в мире A380 в 2021 году, передает РИА Новости.

«Решение связано с отсутствием спроса. Так, Emirates сократила число заказов на A380 на 39 штук. Теперь Airbus осталось поставить авиакомпании 14 лайнеров к 2021 году», – говорится в сообщении.

В связи с пересмотром планов по производству A380 компании придется сократить или перевести на другую работу порядка 3 тысяч своих сотрудников в течение ближайших трех лет.

Airbus А380 – широкофюзеляжный двухпалубный пассажирский самолет. Производится с 2005 года, а эксплуатация модели началась в 2007 году. Является крупнейшим серийным авиалайнером в мире. Борт вмещает в себя 525 пассажиров в салоне трех классов, и 853 – в одноклассовой конфигурации.

Самолет может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15,4 тысячи километров.

В данный момент лайнер в основном используют авиакомпании Emirates (107 штук), Singapore Airlines (19) и австралийская Qantas (12). Кроме этого, самолет находится в авиапарке Air France, Lufthansa, Korean Air, Malaysia Airlines, Thai Airways и ряда других авиакомпаний.