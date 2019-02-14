РИАМО – 14 фев. ВДНХ дарит всем любящим сердцам в Москве виртуальные валентинки в честь Дня всех влюбленных, кроме того, в четверг на катке «Ракета» проведут конкурс на самый долгий и массовый поцелуй, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

Главная выставка страны предлагает пользователям одной из самых популярных социальных сетей поздравить близкого человека оригинальной персональной валентинкой. Отправить онлайн-признание в любви можно на официальной страничке ВДНХ.

«В честь Дня всех влюбленных Выставка подготовила сюрприз – гости официального сообщества ВДНХ в «ВКонтакте» могут поздравить дорогого человека оригинальной валентинкой. Для этого надо отметить свою половинку в комментариях под публикацией, посвященной празднику. В ответ на комментарий пользователь получит персонализированный коллаж, а стилизованная обложка сообщества обновится, и на ней появятся аватарки пользователей», – отмечается в сообщении.

Полученную валентинку можно отправить адресату и сохранить себе на память.

«Открытки можно создавать неограниченное количество раз, но эта возможность будет доступна пользователям только два дня – 14 и 15 февраля», – добавляется в сообщении.

Главная выставка страны дарит яркие впечатления влюбленным не только в виртуальном пространстве.

«Сегодня на катке «Ракета» на ВДНХ гостей ждут веселые игры и танцевальные мастер-классы, а также традиционный конкурс на самый долгий и массовый поцелуй. Кроме того, Выставка разработала для влюбленных пять необычных маршрутов для романтических свиданий: от незабываемых фотосессий с животными до освоения новых рецептов приготовления карамели и кофе», – перечисляется в материале.