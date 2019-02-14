РИАМО – 14 фев. Всероссийская федерация легкой атлетики отметила наградами отличившихся в 2018 году спортсменов, в номинации «Прорыв года» победил прыгун с шестом Тимур Моргунов из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Такого звания спортсмен, представляющий Подмосковье, был удостоен за свою успешную работу и достижения в 2018 году.

«Среди них (достижений - ред.) – второе место на чемпионате Европы в Берлине, «золото» чемпионата России и победа в финале «Бриллиантовой лиги». Прыжок на чемпионате Европы позволил Тимуру войти в «Клуб шести метров», – говорится в сообщении.

Также за ним закреплен рекорд России среди молодежи.

«Приятно осознавать, какие талантливые спортсмены выступают за Московскую область. Своим упорством и мастерством Тимур Моргунов заслужил стать обладателем премии «Прорыв года» от Всероссийской федерации легкой атлетики. В его активе победа в «Бриллиантовой лиге», «серебро» чемпионата Европы и другие награды. Уверен, что результаты, которых он уже добился – только начало большого пути», -сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.