РИАМО - 14 фев. Московская областная дума в первом чтении одобрила законопроект о создании комплексной системы профилактики для социальной адаптации лиц, пришедших из исправительных учреждений, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова в четверг на заседании Мособлдумы представила проект регионального закона «О профилактике правонарушений в Московской области среди лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы».

«Принятие указанного законопроекта, направленного на снижение рецидивных преступлений, создание благоприятных условий для адаптации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, в гражданском обществе, (это - ред.) возможность для данных граждан начать жизнь с чистого листа», - сказала Семенова.

Она отметила, что причины и условия рецидивной преступности зачастую обусловлены тем, что после отбытия наказания гражданин сталкивается с рядом проблем бытового и трудового устройства, которые он не может решить самостоятельно без поддержки государства.

«В свою очередь, количество лиц, получивших поддержку в ходе реализуемых мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, в настоящее время остается незначительным, так как комплексная система мероприятий и органов, участвующих в указанных мероприятиях, не создана», - добавила Семенова.

По ее словам, законопроект устанавливает и разграничивает полномочия органов государственной власти и местного самоуправления Московской области в данной сфере, определяет механизм и порядок взаимодействия субъектов профилактики и правонарушений, устанавливает систему координации деятельности субъектов профилактики среди лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы.

«В целом законопроект направлен на создание в Московской области комплексной системы профилактики правонарушений среди лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, а также на предупреждение совершения повторных правонарушений, на выявление и устранение причин и условий, которые способствовали бы их совершению», - заметила Семенова.

В Мособлдуме предложенный законопроект поддержали в первом чтении.

В раздаточном материале уточняется, что на территории Московской области находятся шесть исправительных учреждений, 11 следственных изоляторов. В учреждениях содержится около 2 тысяч осужденных к лишению свободы. Ежегодно освобождается около 950 тысяч человек, из которых большинство выбирают Московскую область для проживания. Кроме того, большая часть из них возвращается в Подмосковье по месту своего проживания после отбывания наказания в исправительных учреждениях на территории других субъектов РФ.