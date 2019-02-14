РИАМО - 14 фев. Россельхознадзор назначил крупный штраф сельхозкооперативу «Память Ильича» в городском округе Зарайск за нарушение земельного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Как уточняется в материале, собственник почти 140 гектаров земли не выполнял установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению и защите земель от ветровой и водной эрозии. На части земельного участка площадью около 6,5 гектаров складируются строительные материалы, что приводит к перекрытию плодородного слоя почвы.

«Управление привлекло СПК «Память Ильича» к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 200 тысяч рублей. Законному представителю СПК «Память Ильича» внесено представление об устранении правонарушений», – говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений земельного законодательства РФ.