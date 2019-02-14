РИАМО – 14 фев. В текущем году МОЭСК завершит реконструкцию подстанции «Волоколамск» в Подмосковье, также будет демонтировано отслужившее срок оборудование открытого распределительного устройства, говорится в сообщении пресс-службы компании.

ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») завершает реконструкцию подстанции 110/35/10 кВ «Волоколамск», которая 60 лет обеспечивает электроэнергией объекты города Волоколамска и одноименного района.

«Модернизация крупного электросетевого объекта западного Подмосковья проводится в несколько этапов. На подстанции уже установлено современное силовое распределительное оборудование 35 кВ, расположенное в комплектном распределительном устройстве модульного типа (КРУМ) 35 кВ с вакуумными выключателями», – отмечается в сообщении.

Данное техническое решение позволяет значительно повысить срок эксплуатации высоковольтного оборудования, повысить экологичность и безопасность подстанции в целом.

Кроме того, отслужившее свой срок оборудование открытого распределительного устройства (ОРУ) 35 кВ будет демонтировано.

«На следующем этапе выполнено строительство нового здания оперативного пункта управления, совмещенного с распределительным устройством (ЗРУ) 10 кВ. Благодаря увеличенному числу ячеек энергетиками МОЭСК создан существенный задел по подключению новых потребителей на долгосрочную перспективу», – подчеркивается в пресс-релизе.

В границах подстанции смонтировано новое ОРУ 110 кВ с применением элегазовых выключателей. Преимущество данного вида коммутационной аппаратуры заключается в его надежности, простоте и удобстве эксплуатации, а также безопасности для окружающей среды и человека.

Смонтированное современное оборудование, срок службы которого составляет порядка 25-30 лет, повысит безопасность и надежность электроснабжения потребителей, позволит осуществлять контроль качества поставляемой электроэнергии, а также значительно сократит эксплуатационные расходы на ремонт.

В настоящий момент специалисты компании проводят перезавод воздушных линий 110 кВ в новое ОРУ.

«Проект реконструкции предусматривает увеличение трансформаторной мощности энергообъекта в 2,5 раза (с 50 МВА до 126 МВА). Сдача питающего центра в эксплуатацию запланирована на третий квартал 2019 года», – заключается в материале.