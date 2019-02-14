РИАМО - 14 фев. В Подмосковье и Москве на 15 февраля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 09:00 15 февраля.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ивановской, Калужской и Тульской областей.

В Московском регионе 15 февраля будет облачно, местами пройдут небольшой снег, осадки, ожидается гололедица. Днем порывы ветра местами достигнут 12-17 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 6-4 градусов, днем поднимется до 0 – плюс 2 градусов.

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