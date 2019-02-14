РИАМО - 14 фев. На западе Москвы в районе Ново-Переделкино проведут благоустройство территории центра содействия семейному воспитанию «Берег надежды», в частности, в рамках работы планируется установить дополнительную спортивную площадку, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Объект находится на улице Шолохова, дом 6, корпус 3, район Ново-Переделкино в Западном административном округе Москвы.

«В скором времени территорию центра содействия семейному воспитанию «Берег надежды», расположенного на улице Шолохова, благоустроят. Сегодня в центре успешно работает служба по семейным формам воспитания, а основная сфера деятельности центра направлена на содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», – сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Проектными решениями предполагается установка хозяйственных построек, взамен демонтируемых, и теневых навесов. В рамках проекта произведут ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров с последующим устройством бортовых камней, а также замену асфальтового и газонного покрытий спортивных площадок на покрытие из резиновой крошки.

Благоустройство территории включает в себя размещение дополнительной спортивной площадки, устройство пешеходных дорожек и велодорожки. Кроме того, проектом запроектировано размещение малых архитектурных форм, газонного ограждения и ограждения спортивной площадки.