РИАМО – 14 фев. В Дмитрове сумели провести сложную операцию по стенированию артерии почки, хирурги справились с задачей всего за полчаса, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Дмитровскую городскую больницу поступил пациент с критически высоким давлением. При обследовании врачи обнаружили патологию сосудов почки – непроходимость. Требовалась срочная операция», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он уточнил, что врачи Дмитровской больницы успешно провели операцию по стентированию почечной артерии – расширению ее пораженного участка.

«Через один микропрокол – сосудистый доступ – хирурги Дмитровской городской больницы установили пациенту стент в пораженный участок сосуда, после чего восстановился нормальный кровоток. Причина заболевания была устранена, артериальное давление нормализовалось. Операция длилась всего 30 минут. На данный момент пациент продолжает находиться в больнице под наблюдением врачей, выписка планируется на ближайшее время», – пояснил Матвеев.

Министр подчеркнул, что выполнение данной операции в Дмитровской больнице стало возможным благодаря установке ангиографа по программе «Здравоохранение Подмосковья».