РИАМО - 14 фев. За неделю очистили от снега более 180 дворов в Московской области в рамках операции «Двор без сугробов», состояние дворов мониторят сотрудники Госадмтехнадзора и более 200 добровольных помощников ведомства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В Подмосковье инспекторы Госадмтехнадзора проводят операцию «Двор без сугробов», осуществляя контроль за своевременным вывозом снега с дворовых территорий, а также предотвращение несанкционированного сброса снега. За прошедшую неделю было очищено более 180 дворов по всему региону», - говорится в сообщении.

Помощь в выявлении нарушений хода зимней уборки во дворах также оказывают соцсети и внештатные инспекторы ведомства. Так, состояние дворов мониторят более 200 добровольных помощников ведомства, что позволило максимально оперативно добиваться вывоза снега, не допуская гололеда, наледи на кровлях зданий, складирования убранного снега на внутридворовых территориях, парковках, на обочинах дорог и других неустановленных местах.

«За неделю было рассмотрено более 100 сообщений населения, поступивших по социальным сетям. Жители муниципалитетов сообщали о состоянии дворовых территорий, фактах нарушений вывоза снега. Во всех случаях Госадмтехнадзором принимались меры по скорейшему устранению снежных завалов», - отмечается в материале.

Организации, осуществляющие уборку кровель, дорог, улиц, детских игровых площадок, не справляющиеся с проведением работ по зимней уборке качественно и в установленное законодательством время, привлекаются к административной ответственности.

Согласно областному законодательству, организацию и проведение уборочных работ в зимнее время регламентирует статья «О благоустройстве в Московской области», которая предписывает вывозить снег с дворовых территорий не позднее пяти суток после окончания снегопада.