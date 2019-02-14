РИАМО - 14 фев. Московский городской суд 25 февраля рассмотрит апелляционные жалобы на продление ареста всем фигурантам дела о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, а также Александра Протасовицкого возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

«В Тверской суд поступили апелляционные жалобы адвокатов в отношении Мамаева, обоих Кокориных и Протасовицкого. Судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб - 25 февраля в 15:15 в Московском городском суде», - сказал собеседник агентства.

Ранее Тверской суд Москвы продлил арест всем четверым фигурантам до 8 апреля.