РИАМО – 14 фев. В преддверии Летних всемирных игр специальной олимпиады в Москве 16 февраля пройдет большой спортивный праздник, к мероприятию смогут присоединиться столичные школьники, говорится в сообщении пресс-службы Московского центра качества образования.

«Более 100 юных атлетов специальной Олимпиады Москвы примут участие в большом инклюзивном спортивном празднике, который пройдет в субботу, 16 февраля, на базе образовательного комплекса «Юго-Запад»», – отмечается в сообщении.

Мероприятие состоится в преддверии Летних всемирных игр специальной олимпиады, которые пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 8 по 22 марта 2019 года.

«Специальная Олимпиада России проводит большой инклюзивный праздник по программе «Молодой атлет». Программа «Молодой атлет» специальной Олимпиады проходит в России более пяти лет и нацелена на развитие спортивных навыков у детей с ментальными нарушениями. В этот раз школьники Москвы в игровой форме смогут познакомиться с азами волейбола», – заявил депутат Госдумы, президент специальной Олимпиады России Юрий Смирнов.

Финалом праздника станет юнифайд-матч по волейболу с победителями Всемирных игр специальной Олимпиады-2015.

«Кроме того, эта показательная игра станет своеобразной разминкой перед выступлением спортсменов на предстоящих летних Всемирных играх, которые пройдут в марте этого года в Абу-Даби», – уточняется в материале.

Юнифайд-спорт – это такой вид соревнований, в которых за одну команду выступают обычные люди, звезды кино и шоу-бизнеса, спортсмены и атлеты «Специальной Олимпиады». Последние страдают ментальными нарушениями, но активно занимаются тем или иным видом спорта.

«Здорово, что в преддверии такого масштабного события спортсмены специальной олимпиады России нашли время выступить перед подрастающим поколением – молодыми атлетами. Они своим примером покажут, что в спорте все равны и можно добиться высоких результатов вне зависимости от своей уникальности», – дополнил Смирнов.

Специальная олимпиада России – общероссийская общественная благотворительная организация помощи людям с ментальными нарушениями, основная задача которой – средствами физической культуры и спорта способствовать адаптации и реабилитации людей с проблемами интеллекта к полноценной жизни общества.

Международное специальное олимпийское движение было создано 50 лет назад.

«В России движение существует 25 лет, в настоящее время охватывает 46 регионов РФ и активно поддерживается министерством спорта РФ и многими Всероссийскими федерациями по различным видам спорта», – дополняется в сообщении.

Праздник начнется в 11:00. Место проведения: ГБУ «Образовательный комплекс «Юго-Западный», точный адрес: Большая Черемушкинская улица, дом 17А.