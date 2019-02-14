РИАМО - 14 фев. В подмосковном Орехово-Зуеве 15 февраля в рамках акции «Дарите книги с любовью» пройдет мастер-класс по изготовлению книги из бумаги и фетра, участие в занятии бесплатное, сообщается на странице городской детской библиотеки «АЗ-БУКИ».

«Пятнадцатого февраля в 16:00 клуб рукоделия «Островок» при муниципальном учреждении культуры «Дом культуры на площади Пушкина» приглашает детей 7-14 лет на мастер-класс «Создаем книгу из фетра и бумаги своими руками», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, для создания своей книги участникам мастер-класса необходимо приобрести цветной фетр, иголку, нитку, супер-клей, пуговицы, белую бумагу. Подробнее о мероприятии можно узнать на странице библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

Бесплатный мастер-класс пройдет в рамках общероссийской акции «Дарите книги с любовью».