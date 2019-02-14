РИАМО - 14 фев. Паспорта готовности к отопительному сезону получили 90 муниципалитетов Подмосковья, процент готовности составил 83%, что является высоким результатом, это позволило избежать серьезных сбоев, сообщил руководитель Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Евгений Тюменцев.

«Из 108 муниципальных образований получили паспорта готовности 90. Это очень высокий уровень. 83% - это очень положительный результат, который имеет Московская область. В 2016 году было 25% готовности. То есть произошел прорыв», - сказал Тюменцев на заседании Мособлдумы.

Он отметил, что во многом это заслуга властей Московской области.

«Уже заканчивается зимний сезон, мы не имеем серьезных отключений, жалоб граждан», - добавил Тюменцев.

Также снизилась аварийность на объектах газового хозяйства, в 2017 году произошло семь таких аварий, в 2018 году - три. Организациям, которые эксплуатируют объекты, нужно внимательнее относиться к своей работе и не допускать халатности, уточняется в презентации к выступлению.

«Инструктажи, тренировки не должны быть формальными», - заключил Тюменцев.