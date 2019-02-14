РИАМО - 14 фев. Арбитражный суд поддержал решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Атис» в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

Ранее в ведомство поступило обращение от ФГБУ «Многофункциональный комплекс министерства финансов РФ» о внесении сведений в отношении ООО «Атис» в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения обществом условий исполнения контракта по поставке изделий и принадлежностей для бильярда для нужд санатория «Южный».

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия ООО «Атис» не соответствующими закону, а сведения в отношении общества – подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», – говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд. Арбитражный суд Москвы отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.