РИАМО – 14 фев. В Мособлдуме открылась выставка рисунков детей с ограниченными возможностями, данное мероприятие стало частью проекта «Зима в Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

На выставке представили 20 работ, созданных в рамках проекта «Зима в Подмосковье» и социального проекта «От сердца к сердцу».

«Мы хотим, чтобы ваши работы, которые были признаны лучшими, увидело, как можно больше жителей Московской области. Нам очень хочется поделиться вашим творчеством – это замечательный повод собраться»,– сказала первый заместитель председателя Московской областной Думы Лариса Лазутина, обратившись к детям-участникам проекта «От сердца к сердцу».

Целью проекта «От сердца к сердцу» является поддержка детей с ограниченными возможностями и развитие гражданского общества.

Так, 30 января ученики МКОУ для обучающихся с ОВЗ Старогородковской общеобразовательной школы «Гармония» прошли художественный мастер-класс по рисованию под руководством известного художника – члена Российской академии художеств Анатолия Попова. В ходе мероприятия отобрали 20 лучших творений.

«Ребята создали прекрасные работы, пронизанные добротой и любовью, и все они были удостоены права быть представленными в Московской областной Думе», – дополнила Лазутина.

После торжественного открытия она провела для ребят экскурсию по Мособлдуме и познакомила с работой депутатов.

В Московской области реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе. В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений.

Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Московской области. Всего в рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.