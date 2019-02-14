РИАМО – 14 фев. На платформе «Расторгуево» в городе Видное в Ленинском районе построят временный пешеходный мост, мера призвана обеспечить безопасность для пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

На остановочном пункте «Расторгуево» Павелецкого направления МЖД появится временный пешеходный мост, состоящий из металлоконструкций и обеспечивающий безопасность пассажиров при переходе через железную дорогу и выходе на платформы.

«Необходимость строительства временного моста связана с неудовлетворительным состоянием существующего надземного перехода, который не принадлежит ОАО «РЖД»», – отмечается в сообщении.

Согласно полученным данным от профильных железнодорожных служб, которые проверили состояние моста, для обеспечения безопасности пешеходов и движения поездов необходимо провести ремонт сооружения.

«Обращения с информацией о состоянии моста железнодорожники направили в адрес надзорных ведомств», – заключается в материале.