РИАМО - 14 фев. Бесхозных гидротехнических сооружений не должно остаться в Московской области к 2020 году, их должны взять на баланс муниципалитеты, сообщил руководитель Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Евгений Тюменцев.

Всего в Подмосковье более 1,8 тысячи гидротехнических сооружений, при этом более 400 из них являются бесхозными, уточнил Тюменцев.

«В 2017 году мы оказали большое давление на профильное министерство и глав районов, и 35% мы убрали. В этом году все то же самое. Мы обратились в (управление – ред.) ФСБ по Московской области, в прокуратуру, к губернатору, чтобы к 2020 году это все убрать, чтобы не было бесхозяйных гидротехнических сооружений», - сказал Тюменцев.

Он отметил, что, в соответствии с законом, на баланс эти учреждения должны взять муниципалитеты, на территории которых находятся бесхозные объекты.

Как следует из презентации, наибольшее число бесхозных ГТС находится в Чехове, Домодедове, Кашире, Луховицах, Рузском городском округе, Ленинском районе и Можайском округе.