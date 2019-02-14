РИАМО – 14 фев. Более 4 тысяч нарушений в уборке улиц от снега и наледи устранили в Подмосковье по предписаниям Госадмтехнадзора Московской области с начала зимнего периода 2018-2019 годов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Для контроля за ходом прохождения зимней уборки в Подмосковье сотрудники Госадмтехнадзора проводят спецоперации «Комфортная зима», «Двор без сугробов» и «Засада на снегосвалку». Для недопущения залежей снега и наледей на кровлях нежилых зданий и сооружений проводится операция «Кровля».

«За зимний период конца 2018 – начала 2019 годов по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора наибольшее количество нарушений зимней уборки устранено в Подольске, Волоколамске, Серпухове, Балашихе, Домодедове и Сергиевом Посаде. Всего за зимний период по предписаниям инспекторов ведомства устранено 4397 различных нарушений зимней уборки», – говорится в сообщении.

Все проблемные моменты берутся на контроль ведомством и анализируются. Госадмтехнадзор помогает отстающим муниципалитетам Подмосковья наладить уборку снега. Для этого проводятся разъяснительные выездные мероприятия.

Представителям муниципалитетов, ответственным за уборку, указывается на необходимость соблюдения правил уборки и вывоза загрязненного снега и наледи с газонов, контейнерных площадок, а также своевременную очистку кровель от снега и наледи.