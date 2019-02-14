РИАМО - 14 фев. Москвичи более 27 тысяч раз обращались к записям городской системы видеонаблюдения в 2018 году, что свидетельствует о росте заявок на 20%, архивы записей помогают разобраться в ДТП, опознать хулиганов и преступников, а также разыскать питомца, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента информационных технологий.

«Чаще всего возможностями городской системы видеонаблюдения пользуются жители ЦАО: за 2018 год от них поступило около 4,6 тысячи запросов на выгрузку архивов, при этом всего в округе 15,5 тысяч городских камер. На втором месте жители ЮЗАО – 4 тысяч запроса (15,7 тысячи камер), замыкает тройку активных округов ЮАО – 3,4 тысячи запроса (15,8 тысячи камер). Реже всего архивы запрашивают горожане из ТиНАО – 434 запроса (2 тысячи) и ЗелАO – 215 запросов (2,8 тысячи)», – уточняется в материале.

Начальник отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Дмитрий Головин отметил, что городские камеры помогают в поиске: будь то преступник, который хочет пробраться на массовое мероприятие, похищенный предмет вроде недавно украденной картины Куинджи или обычной коляски из подъезда.

«У нас есть успешный опыт взаимодействия с поисковыми командами «Лиза Алерт» и Dogpower. Доступ к записям с камер можно получить в павильоне «Умный город», – добавил Головин.

Всего за год от москвичей поступило 27338 запросов. Услуга набирает популярность: в 2017 году их было 22 тысяч, в 2016 году – 17,6 тысячи, а в 2015 – всего 8 тысяч. Дело в том, что городская система видеонаблюдения расширяется, сейчас в нее входят 167 тысяч камер, и все больше москвичей узнают, как использовать этот ресурс для своих задач.

Чаще всего за видеоархивами обращаются из-за порчи имущества – около 35% случаев в 2018 году и треть запросов в 2017 году. На втором месте дорожно-транспортные происшествия: около 30% и 34% соответственно. А на третьем – хищения: 10% в 2018 году и 14% годом ранее. Кроме того, записи городских камер запрашивают в случае административно-правовых нарушений, драк и хулиганства.

Для того, чтобы запросить записи, москвичу нужно позвонить на горячую линию городской системы видеонаблюдения (телефон: 8 (495) 587-00-02) и зарезервировать архив с камер на 30 суток. Во время обращения житель получает от оператора номер заявки, который затем передает в полицию. А сотрудник правоохранительных органов выгружает архив, используя свой персональный доступ к Единому центру хранения и обработки данных, либо обращается за ним с соответствующим запросом в департамент информационных технологий.