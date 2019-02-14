РИАМО - 14 фев. На берегу реки Яузы в Северо-Восточном административном округе Москвы появится новый парк, стоимость его создания оценивается в 952 миллиона рублей, сообщается на сайте RosTender.info.

«В настоящее время проводится тендер по выбору подрядчика для выполнения комплекса работ. Предложения от участников принимаются до 25 февраля, а итоги конкурса планируется подвести 4 марта», - говорится в сообщении.

Средства на создание парка выделяются из городского бюджета. Согласно материалам тендера, подрядчик должен сдать объект через полтора года.

Площадь парка на берегу Яузы составит почти 33 гектара. Здесь планируют построить парковый театр и эстраду для концертов, оборудовать спортивные площадки с резиновым покрытием, веранды и павильоны для отдыха, создать сеть велосипедных и парковых дорожек.

Кроме того, реку у парка почистят, склоны Яузы укрепят, установят систему для дальнейшего очищения воды. В парке посадят деревья и кустарники, а также разобьют газоны.