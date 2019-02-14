РИАМО - 14 фев. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 350 мест на улице Недорубова, 4 в столичном районе Некрасовка, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В 6-м квартале Некрасовки появился еще один современный детский сад. Уже совсем скоро садик примет 350 юных москвичей. Этот детский сад здесь необходим, поскольку Некрасовка активно застраивается жильем», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Здание детсада соответствует всем новейшим требованиям, предъявляемым к такого рода сооружениям: помимо групповых ячеек, оборудован зал для музыкальных и физкультурных занятий, кружковая, методический кабинет.

На прилегающей территории созданы прогулочные площадки с теневыми навесами, которые в летнее время будут отделены друг от друга полосами зелени. Строительство объекта велось за счет городского бюджета.