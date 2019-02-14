РИАМО - 14 фев. В Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь девушке с ребенком в нештатной ситуации на федеральной трассе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники 2-го полка ДПС (южный) Евгений Князев и Антон Шадурский на 163-м километре автодороги «Каспий» обнаружили стоящий на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.

«Автоинспекторы выяснили, что девушка ехала вместе с ребенком из Москвы домой в Рязанскую область. В пути у нее пробило колесо, в результате чего она была вынуждена съехать на обочину. Полицейские предприняли все меры по обеспечению безопасности на дороге и устранению неполадок в автомобиле», – говорится в сообщении.

Оказав содействие в замене колеса, сотрудники подмосковной Госавтоинспекции услышали в свой адрес слова благодарности от автоледи, после чего продолжили несение службы.