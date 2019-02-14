РИАМО - 14 фев. Ваня Фокин, пострадавший при обрушении дома в Магнитогорске, полностью восстановился в столичной клинике, врачам удалось совершить чудо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Магнитогорске 31 декабря 2018 года в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда жилого дома на проспекте Карла Маркса. Погибли 39 человек. Во время разбора завалов спасатели обнаружили живым младенца, он провел под обрушившимся домом более 35 часов. Врачи диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму, переломы и обморожение. Самолетом мальчика перевезли в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«Больше месяца вся страна следила за состоянием Вани Фокина из Магнитогорска, и вот сегодня его выписали из больницы. Московские врачи под руководством Леонида Михайловича Рошаля совершили чудо. Мальчик полностью восстановился», — написал Собянин в «ВКонтакте».

Он поблагодарил медиков и пожелал здоровья малышу.