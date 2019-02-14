РИАМО - 14 фев. Ассоциация замещающих семей Подмосковья представит свой проект «Погода в доме» на Российском инвестиционном форуме в Сочи, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Ассоциация замещающих семей Московской области стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального обеспечения предпринимательства «Лучший социальный проект года», представив проект «Погода в доме». Теперь участники ассоциации представят Московскую область на федеральном уровне – на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи», – сказала Забралова.

По ее словам, данный проект направлен на оказание комплексного сопровождения приемных, многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на профилактику социального сиротства.

«Тема очень важная. Мы всячески поддерживаем это направление работы. Желаю коллегам успехов в реализации и вдохновения на новые проекты», – добавила Забралова.

Конкурс «Лучший социальный проект года» направлен на поиск и выявление лучших проектов и практик субъектов социального предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность.