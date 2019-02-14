РИАМО - 14 фев. Народный артист России Сергей Захаров скончался в Москве на 69-м году жизни, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Информацию о смерти Захарова подтвердили в четверг, 14 февраля. Известно, что он скончался из-за сердечной недостаточности. Информации о дате и месте похорон на данный момент нет», - говорится в материале.

В 1974 году Захаров получил первую премию Международного конкурса в Болгарии «Золотой Орфей». В этом же году он выиграл первую премию на конкурсе в Германии. В 1975 году артист завоевал награду на Международном конкурсе эстрадной песни в Сопоте.

В 2014 году Захарова удостоили премии РМА за высокохудожественное исполнение вокальных произведений советских и российских композиторов.

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