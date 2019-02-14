РИАМО - 14 фев. Соглашение о предоставлении земельных участков в аренду без торгов для создания предприятия по производству взлетно-посадочных устройств и гидравлических систем для авиационной промышленности РФ в Балашихе подписали заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов и генеральный директор ПАО «Авиационная корпорация «Рубин» Евгений Крамаренко, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Соглашение было подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

ПАО «Авиационная корпорация «Рубин» является предприятием по разработке и выпуску взлетно-посадочных устройств и гидравлических систем летательных аппаратов, производимых авиапромышленностью в Российской Федерации.

Проект предусматривает строительство производственных цехов и вспомогательных зданий с целью создания нового эффективного серийного производства и расширения действующего производства привод-генераторов переменного тока, насосов плунжерных, взлетно-посадочных устройств и агрегатов управления, применяемых в авиационной и ракетно-космической технике.

Проект направлен на реализацию государственной программы РФ «Развитие авиационной промышленности» на 2013-2025 годы, а также на реализацию программы импортозамещения.

Объем инвестиций в проект составит свыше 1,3 миллиарда рублей. Также предполагается создание свыше 270 рабочих мест.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.