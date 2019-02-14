РИАМО - 14 фев. Правительство Подмосковья будет готовить обязательный отчет о качестве услуг в учреждениях культуры, охраны здоровья, образования, соцобслуживания региона на основе независимой оценки, соответствующий законопроект Мособлдума приняла в четверг сразу в трех чтениях, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается внести изменения в законы Московской области , дополнив полномочия губернатора Московской области полномочием представлять в Московскую областную думу обязательный публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Речь идет об организациях, которые расположены на территории региона и учредителем которых является Московская область.

При этом правительство Подмосковья наделили полномочиями организовывать подготовку данного отчета. В нем необходимо отражать меры по совершенствованию деятельности указанных организаций.

Законопроект приняли сразу в трех чтениях, однако регламент еще будет дорабатываться.