РИАМО - 14 фев. В подмосковном Дмитровском городском округе планируют построить цех по производству сыров твердых сортов проектной мощностью до 15 тонн продукции в сутки, соответствующее соглашение подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор АО «Дмитровский молочный завод» Любовь Лихачева.

Соглашение было подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Инвестиции в проект АО «Дмитровский молочный завод» составят 575 миллионов рублей. Предполагается, что реализация проекта позволит создать 70 новых рабочих мест.

Дмитровский молочный завод – это динамично развивающееся предприятие по производству молочной продукции, имеющее полный цикл производства. В настоящий момент завод производит около 100 наименований продукции. Это ультрапастеризованная продукция, рассольные сыры, мороженое, творожная продукция в ассортименте под маркой «Свитлогорье». Ассортимент предприятия постоянно расширяется, производственные мощности завода модернизируются и обновляются.

Продукция предприятия экспортируется в такие страны, как Азербайджан, Узбекистан, США и страны Евразийского экономического союза.

В настоящее время на предприятии реализуется проект по производству твердого сыра. На первом этапе планируется выпускать 200 тонн продукции в месяц. Для расширения объемов производства сыра планируется участие в инвестиционном проекте по созданию агропромышленного парка «Сырная долина». Это даст возможность увеличить выпуск готовой продукции на 400 тонн в месяц.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Мероприятие проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит в Сочи с 13 по 15 февраля.

Предприятие по производству цельномолочной продукции хотят построить в Дмитровском округе>>