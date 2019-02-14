РИАМО - 14 фев. Соглашение о взаимодействии по строительству в Лыткарине завода полного цикла по производству первичной фармацевтической упаковки для инъекционных препаратов заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «Интерфармгласс-М» Максим Мудров, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Соглашение было подписано в четверг в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

В рамках первой очереди планируется организация производства наиболее востребованной упаковки в виде шприцев для предварительного наполнения и картриджей. При этом, будет создан современный Research & Development центр по разработке новых упаковочных материалов для фармацевтической промышленности, современная лаборатория для 100% онлайн анализа производства и учебный центр для обучения представителей профессионального сообщества основным знаниям об упаковке и ее взаимодействию с лекарственными средствами.

Проект обладает 100% экспортным потенциалом в такие страны, как Казахстан, Беларусь, а также прочие страны СНГ. Инвесторами в проекте выступают ООО «Интерфармгласс» и АО «Лыткаринский завод оптического стекла».

Ввод первой очереди в эксплуатацию – запуск производства на импортном полуфабрикате – запланирован на первый квартал 2020 года. Ввод второй очереди в эксплуатацию – запуск полного цикла – намечен на начало 2021 года.

Объем инвестиций в первую и вторую очереди составляет совокупно 4 миллиарда рублей. Общий объем налоговых выплат до 2025 года – 1,2 миллиарда рублей. Реализация данного проекта позволит создать в регионе порядка 500 новых рабочих мест.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.