РИАМО - 14 фев. Подмосковье заключило соглашение с ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» о строительстве корпуса по производству цельномолочной продукции и сыра в Дмитровском городском округе, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Соглашение было подписано губернатором Московской области Андреем Воробьевым и президентом ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» Асланом Якубовым в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Это соглашение о создании новой очереди по выпуску молочной продукции. Это, прежде всего мягкие сыры, такие как моцарелла, фета, творожные сыры и некоторые другие виды мягких сыров. Это выпуск десертной группы в большом ассортименте. И творожная группа. В первую очередь, мы планируем в 2020 году уже запуск первой очереди. Полный объем новой очереди будет разбит на три очереди. А полный объем планируем в 2025 году», - уточнил Якубов.

Объем инвестиций в проекте превысит 3,3 миллиарда рублей. На предприятии будет создано 400 рабочих мест. Реализация проекта запланирована на 2019-2020 годы.

Планируемый показатель переработки молока в сутки на предприятии составляет 950 тонн в сутки, из них на сыры – 300 тонн в сутки. Планируемый показатель производственных мощностей – 20 тонн готовой продукции в сутки, также возможно увеличение до 60 тонн готовой продукции в сутки.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.