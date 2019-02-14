РИАМО – 14 фев. Около 30 школьников подмосковного Реутова приняли участие в викторине «Царство басни», посвященной 250-летию известного баснописца Ивана Крылова, сообщила во вторник директор МУК «Централизованная библиотечная система», координатор партпроекта «Городские библиотеки» Светлана Борисова.

Мероприятие прошло в рамках реализации муниципального партийного проекта «Городские библиотеки» партии «Единая Россия» в одной из библиотек Реутова.

«Реутовские единороссы совместно с коллективами городских библиотек подготовили проект «В мире басен И.А. Крылова», направленный на развитие коммуникативного, познавательного, речевого и художественного развития школьников нашего города. Викторина «Царство басни» – одно из таких мероприятий. В нем приняли участие 28 ребят из школы №5 Реутова», – отметила Борисова.

По данным Реутовского информагентства, школьникам рассказали о детстве Крылова и предложили ответить на вопросы викторины, а также принять участие в творческом конкурсе.

«Мы не только познакомили ребят с басенным творчеством Крылова. Мы постарались вызвать у них познавательный интерес в области художественного литературного творчества, помочь им познать красоту и богатство русского языка», – сказала Борисова.

Иван Андреевич Крылов – русский публицист, поэт, баснописец, издатель сатирико-просветительских журналов родился 13 февраля 1769 года в Москве. Более всего известен как автор 236 басен, собранных в девять прижизненных сборников.

В рамках партийного проекта к 250-летию Крылова в библиотеках подмосковного Реутова организованы тематические выставки, литературные композиции, проводятся различные мероприятия.

Благодаря в том числе мероприятиям, проводимым членами и сторонниками местного отделения партии «Единая Россия» в рамках реализации партийного проекта «Городские библиотеки», количество зарегистрированных читателей библиотек Реутова в 2018 году увеличилось на 575 человек.