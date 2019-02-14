РИАМО - 14 фев. Соглашение о создании производства рулонной гидроизоляции в Луховицах заключил губернатор Московской области Андрей Воробьев с французской компанией Soprema Group в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Свои подписи под соглашением поставили Воробьев и директор по Западной Европе ГК Soprema Group Фурель Жан-Ноэль.

Французская компания Soprema занимается производством строительных материалов. В 1908 году начала производить гидроизоляцию. Компания работает в 90 странах, имеет 13 научно-исследовательских центров и 23 учебных центра в семи странах. Производство в России на текущий момент отсутствует.

Объем инвестиций в проект составит около 2 миллиардов рублей. Реализация проекта позволит создать порядка 120 новых рабочих мест.

«В наши намерения входит не только развиваться на российском рынке, но также экспортировать товары, которые будут производиться на этом заводе на соседние рынки», – отметил Фурель.

Он добавил, что в настоящее время началась стадия проектирования. Строительство объекта начнется на раньше 2020 года.

«Поскольку мы только начинаем (работать - ред.) в России, хотелось бы быть максимально ближе к центрам потребления, где несколько проще находить заказчиков и проще применять наши технологии», – добавил Фурель.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.