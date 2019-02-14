РИАМО - 14 фев. Соглашение о взаимодействии между правительством Московской области и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и президент «Деловой России» Алексей Репик в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Проект соглашения разработан министерством инвестиций и инноваций Московской области в целях развития сферы предпринимательства, создания благоприятных условий для ведения бизнеса, развития инвестиционной активности на территории Подмосковья и развития конкуренции.

Проектом предлагается утвердить права и обязанности сторон, возникшие в результате взаимодействия в сфере развития малого и среднего предпринимательства в регионе, как института, способствующего росту экономического потенциала и инвестиционной привлекательности Подмосковья.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.