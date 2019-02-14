РИАМО - 14 фев. Круглогодичный тепличный комплекс по производству овощных культур планируют построить в Воскресенском районе, соответствующее соглашение в рамках Российского инвестиционного форума заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор ООО «ТК Подмосковье» Валерий Мирошкин, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Целью соглашения является строительство круглогодичного тепличного комплекса и объектов необходимой инфраструктуры для создания высокоэффективного производства по выращиванию овощных и зеленных культур.

В рамках реализации данного проекта предполагается строительство и ввод в эксплуатацию теплиц и прочей необходимой инфраструктуры в 2020-2022 годах.

В рамках первой очереди проекта объем инвестиций превысит 10,1 миллиарда рублей. Благодаря его реализации будет создано более 530 рабочих мест.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.