Иногда, чтобы встретить любовь, нужно преодолеть обстоятельства или сделать то, что ты никогда не делал – например, пойти на свидание с официантом, попросить телефон у своего стоматолога или прогулять работу и поехать признаваться в любви девушке. Жители Московского региона рассказали РИАМО, как нашли своих вторых половинок в неожиданном месте.

Анна, 32 года, менеджер по туризму (Москва):

В прошлом декабре я опаздывала на работу. Накануне был ледяной дождь, а я надела сапоги на каблуках. Возвращаться домой не стала – решила, доползу. Конечно, у остановки я поскользнулась, упала, стукнулась лицом о бордюр, рассекла губу и сломала передний зуб!

Вместо офиса пришлось бежать к стоматологу. Захожу я в кабинет, с распухшей губой и смазанным от слез макияжем, а там – почти Пирс Броснан, только рыжий, метра два ростом, а глаза над врачебной маской – лазурные, как море в Турции! И тут меня накрыло.

Зуб он мне восстановил безупречно, попутно еще вылечил пару кариесов.

На последнем приеме я набралась наглости и спросила, есть ли у него девушка, и взяла номер телефона.

Раньше бы я на такое не решилась, но выбитый зуб видимо изменил подход к жизни. Хотя я сама пригласила его на первое свидание, ухаживал Григорий очень романтично. Мы вместе уже год, и недавно он сделал мне предложение».

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Егор, 30 лет, техник (Электросталь):

«Прошлой осенью мне пришлось присмотреть за племянницей, пока сестра была в больнице. Племяшка у меня прикольная, мы с ней ладим. Она ходит в музыкальную школу, и моей задачей было водить ее на занятия и ждать в коридоре. Там мы и познакомились с Ириной. Она тоже растила сына одна.

Она пожаловалась, что у них в квартире холодно, и сын часто болеет, хотя поставила дорогие батареи, но они чуть теплые.

Батареи – мой профиль, пошутил я и в тот же вечер отправился в гости к Ире.

Пока я разбирался с косяками, она испекла пирог. Все оказалось банально: краны стояли, а воздух из батарей не спустили. Пока я жил у сестры, мы общались, а потом стали встречаться. С Нового года живем вместе. Можно сказать, я растопил женское сердце, отогрев батареи!».

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Надежда, режиссер, 40 лет, (Химки):

© Из личного архива Надежды © Из личного архива Надежды 1 из 2

«Два года назад, отчаявшись найти свою половинку в реале, решила зарегистрироваться на платном сайте знакомств. С бесплатными сайтами не сложилось: такое ощущение, что там сидят одни пикаперы.

Цена подписки кусалась, поэтому я оплатила минимальную на месяц.

Если за месяц программа не подберет мне любовь, значит, все это сказки.

После оплаты мне открылась анкета. Если б я знала, что там столько вопросов, то не стала бы связываться. Я отвечала больше трех часов.

Игорь заинтриговал меня первым же сообщением: «Я – программист, а ты – режиссер. Наши профессии очень похожи. Ведь ты создаешь спектакли, прописываешь роли актерам, а я пишу код и творю мир в виртуальной реальности».

Это было так нестандартно, что я немедленно написала большой ответ. Но при попытке отправить выскочила ошибка. И так шесть раз. Ну, значит не судьба, решила я и выключила компьютер.

Оказалось, что Игорь получил мое сообщение шесть раз, был очень заинтригован и на следующий же день поехал меня искать. В тот день как раз случился апрельский снегопад, вся Москва встала, и он решил вместо пробок поехать прямо ко мне. Я работала в мебельном гипермаркете, о чем и написала в одном из шести сообщений. Он не поленился и полдня прочесывал мебельный центр, чтобы сделать мне сюрприз!

Игорь признался, что это была любовь с первого фото. Мое же чувство к нему возникло позже, когда я лучше его узнала. Он очень умный и романтичный, с превосходным чувством юмора, невероятно заботливый. Любимый называет меня Богиней, и мне это нравится!»

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Елена, 25 лет, флорист (Москва):

«Мы с подругами праздновали день рождения в ресторане, и нас обслуживал очень симпатичный официант. Позже он признался, что я ему тоже очень понравилась, но им запрещено знакомиться с клиентами. В конце вечера мы попросили кофе и счет. Когда я подняла чашку, под ней была записка. «Умоляю, позвоните мне. Я влюбился с первого взгляда. Ваш официант».

Вообще-то я никогда первая не звоню мужчинам. Но это был такой смелый поступок, что я позвонила.

Мы съехались уже через несколько месяцев, очень счастливы в отношениях. У нас нет бытовых споров и разногласий. Я вкусно готовлю, а Антон изысканно накрывает на стол. Поэтому каждый день мы кушаем, как в ресторане!»

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Юлия, 34 года, адвокат (Москва):

«Нам повезло, что худшие стороны друг друга мы узнали еще до свадьбы. Первая встреча произошла в суде, где мы выступали с разных сторон защиты. Еще во время слушаний я почувствовала, что он нападал на меня и в то же время тщательно скрывал симпатию. Кстати, она была взаимной. Возможно, поэтому я и проиграла дело.

После этого он решился сделать первый шаг и пригласил меня на кофе. Но я отказала, потому что все еще злилась.

Через год мы встретились снова в неожиданном месте – на йоге. Я занималась давно, чтобы снять стресс, а он пришел впервые.

Смешно было смотреть, как он пыхтит, пытаясь встать в самые простые асаны.

Конечно, он это заметил, но не обиделся и после тренировки пригласил меня в кафе. То ли мы словили дзен, то ли просто хотелось есть, но я согласилась. И не зря. Недавно мы отметили пятилетие совместной жизни, а нашему сыну исполнилось два года».

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Мария, преподаватель ораторского мастерства, 42 года (Москва):

«У нас на курсах в основном студенты и молодежь, но однажды ко мне записался возрастной мужчина под 50. Выяснилось, что через три месяца у него выступление на инновационном форуме, и он хочет побороть страх публичных выступлений.

Попутно с занятиями риторикой мы начали общаться. Виктор оказался вдовцом и способным студентом, быстро научился красиво говорить. Как-то он приходит на урок и, глядя мне в глаза, начинает декламировать «Одиссею» Гомера:

Нам ненадолго жизнь достается на свете;

Кто здесь и сам без любви, и в поступках любви не являет,

Тот ненавистен, пока на земле он живет...

Так он решил признаться мне в любви. Мы стали встречаться. А сейчас мы с бывшим студентом уже планируем свадьбу!»

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