РИАМО - 14 фев. Мощный 16-часовой снегопад, накрывший Москву 13 февраля, стал сильнейшим в столице за эту зиму, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Тринадцатое февраля 2019 года в Москве войдет в историю по количеству выпавшего снега. Снегопад, начавшийся около 3 утра, продолжался до 19 часов. За 16 часов на город выпало рекордное количество осадков, на ВДНХ суточная сумма составила 14 миллиметров», - говорится в сообщении.

Большая часть осадков выпадала в виде снега, средний прирост свежевыпавшего снега по городу составил 12 сантиметров - это стало суточным рекордом нынешней зимы. За 25-27 января на Москву тоже выпало много снега - в среднем 25 сантиметров, добавили синоптики.

За последние 25 лет самый сильный февральский снег в Москве наблюдался в 2013 году, за сутки снега выпало 20 сантиметров. При этом высота снежного покрова на станции ВДНХ увеличилась лишь на 14 сантиметров. За прошедшие сутки рекордного снегопада в столице высота снежного покрова на ВДНХ увеличилась лишь на 2 сантиметра и утром в четверг составила 38 сантиметров.

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