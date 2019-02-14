РИАМО - 14 фев. В Московской области планируют создать общественные советы для контроля за ходом строительства и ремонта социальных объектов, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В четверг на заседании фракции «Единая Россия» ее руководитель Игорь Брынцалов сказал, что в связи с активным строительством социальных объектов в текущем году предлагается создать новый контролирующий орган – общественные советы.

«В состав советов могут входить члены местных общественных палат, депутаты, лидеры общественного мнения, представители молодежных организаций и другие активисты. Общественные советы будут создаваться для обсуждения возникающих проблем, оперативного решения вопросов на всех объектах контроля (строительство, капитальный ремонт, благоустройство, дороги – ред.)», – отметил Брынцалов.

По его словам, у депутатов фракции накоплен достаточный опыт в контроле реализации мероприятий, как государственных программ Московской области, так и муниципальных проектов.

«Задача депутатов будет заключаться не только в том, чтобы контролировать ход работ, но и вовлекать граждан в этот процесс», – дополнил он.

Председатель Мособлдумы напомнил, что в 2019 году в Подмосковье планируется построить и ввести в эксплуатацию 22 детских сада, 11 объектов культуры, 14 физкультурно-оздоровительных комплексов и 256 плоскостных спортивных сооружений, а также 24 школы.