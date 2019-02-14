РИАМО - 14 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписал соглашение с ЗАО БКК «Коломенский» о создании на территории Подольска предприятия по производству хлебобулочных изделий, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Подписи под соглашениями поставили Воробьев и президент компании Sminex (основной акционер и инвестор БКК «Коломенский») Алексей Тулупов.

БКК «Коломенский» планирует реализовать в Подмосковье инвестиционный проект по строительству нового современного хлебобулочного и кондитерского производства. Общий объем инвестиций в проект превысит 4 миллиарда рублей. Для реализации проекта создано новое юридическое ООО «Коломенское поле».

Благодаря реализации проекта в регионе появится 1,4 тысячи новых рабочих мест. Старт производства запланирован на второй квартал 2020 года.

ЗАО БКК «Коломенский» является правопреемником хлебозавода №15, который был запущен в эксплуатацию 24 декабря 1956 году. Основной вид деятельности компании – производство кондитерской и хлебобулочной продукции.

Он также входит в число ведущих хлебопекарных компаний России, занимая седьмое место по обороту. Также комбинат является одним из лидеров рынка Москвы - второе место по обороту.

В сегменте вафельных тортов «Коломенский» занимает первое место на рынке РФ и второе в категории вафель.

Самыми известными торговыми марками комбината являются «Шоколадница», «Вафли «Коломенское», «Ржаной край», «Даниловский», «Мастер Пирогов». Под маркой «Коломенское» выпускается 35 наименований хлебобулочной продукции.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.