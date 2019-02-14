РИАМО - 14 фев. Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Юго-Восточного округа Москвы при участии Росгвардии задержаны подозреваемые в разбойном нападении на предпринимателя, сообщается на сайте МВД РФ.

В полицию обратился 40-летний мужчина, который сообщил, что на Привольной улице двое неизвестных, применив кастет, избили его, похитили 100 тысяч рублей, после чего скрылись. По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по адресам проживания в столице задержаны двое мужчин в возрасте 29 и 30 лет, которые дали признательные показания. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.