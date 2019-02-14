РИАМО - 14 фев. Спасенного из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваню Фокина выписали из больницы в Москве, передает корреспондент РИАМО в четверг.

«Ваню лечила вся страна. Это командная работа и спасателей, и тех, кто перевозил, и сотрудников клиники. Но самый большой молодец - Ваня. Мы очень надеемся, что он вырастет в настоящего, крепкого человека, который будет радовать всех нас», - сказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Из больницы мальчика проводили Рошаль, директор НИИ Валерий Митиш, сотрудники скорой помощи и МЧС, которые спасли ребенка.

«Мы все рады, что эта история заканчивается. Нам все удалось. Необходимости в каких-то вмешательствах дальше нет. Все восстановили, кости срослись. Теперь остается пожелать Ване большой дороги, чтобы у него была хорошая судьба, чтобы он больше не попадал в такие передряги», - сказал Митиш.

В Магнитогорске утром 31 декабря 2018 года в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Погибли 39 человек.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили живым младенца, он провел под обрушившимся домом более 35 часов. Врачи диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму, переломы и обморожение. Самолетом мальчика перевезли в столичное НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.