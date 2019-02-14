РИАМО – 14 фев. Собственник сельхозугодий в Дмитровском городском округе выплатит 10 тысяч рублей за сорняки на участках, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Так, по результатам проверки представленных администрацией Дмитровского городского округа материалов, выявлены нарушения требований земельного законодательства РФ на двух земельных участках сельскохозяйственного назначения, общей площадью 9,85 гектара. Участки принадлежат Николаю Кольцову на праве собственности.

«Собственником не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Участки заросли сорной (осот, пырей ползучий, лютик, сныть) и древесно-кустарниковой растительностью, отсутствуют паспорта плодородия», – отмечается в сообщении.

За невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв управлением Кольцов привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.