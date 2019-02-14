РИАМО - 14 фев. В связи с временным закрытием пяти станций Сокольнической линии метро, с 00:00 16 февраля до 23:59 24 февраля будет ограничен проезд личного транспорта на участке от Краснопрудной улицы до Преображенской площади, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«Платные парковки в районе ограничений будут недоступны. Всего там расположено 159 парковочных мест, из них 16 – для инвалидов. Просим автомобилистов быть внимательными при парковке и оставлять машины только в разрешенных для этого местах», – говорится в сообщении.

Полный список платных городских парковок доступен на сайте parking.mos.ru, а также в мобильном приложении «Парковки Москвы».

В связи со строительством участка Большой кольцевой линии с 16 по 24 февраля будут временно закрыты станции Сокольнической линии: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

Поезда по «красной» ветке будут курсировать только на участке между станциями «Саларьево» и «Комсомольская», в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля в 05:30.

На время закрытия станций будет запущен бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта КМ, автобусы которого будут курсировать каждую минуту.