РИАМО - 14 фев. Интернет-портал «Добродел» помогает в оперативном режиме решать самые острые проблемы в муниципалитетах Подмосковья, в настоящее время количество зарегистрированных пользователей портала составляет около 800 тысяч человек, сообщил в четверг в ходе панельной сессии на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас, на самом деле, помощников в «Доброделе» 800 тысяч. 16 тысяч в неделю у нас прибавляется зарегистрировавшихся в системе «Добродел» для того, чтобы фотографировать, подсказывать, помогать управлять и муниципалитетом, и регионом», - сказал Воробьев.

Он отметил, что зарегистрированные пользователи могут сообщить на портал обо всех беспокоящих их проблемах муниципального уровня.

«Каждую неделю с 2019 года у нас количество регистраций составляет порядка 15-16 тысяч, в 2018 году - порядка 5-7 тысяч. Почему такой рост феноменальный? Потому что система работает, потому что глава каждого муниципалитета и главный отраслевик по любому направлению начинает свою работу с системы «Добродел». Это сигнальная система, которая позволяет нам оперативно решать самые острые проблемы, которые волнуют человека», - подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что к середине текущего года количество пользователей «Добродела» может достигнуть 1 миллиона человек.

Интернет-портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, разрешена ли проблема. Если нет, обращение будет направлено на рассмотрение снова.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Мероприятие проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит в Сочи с 13 по 15 февраля.