РИАМО - 14 фев. Сотрудники полиции установили причастность 29-летнего москвича к хищению мошенническим путем полотна известного художника, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

По данным полиции, ранее женщина отдала две принадлежавшие ей картины на реализацию мужчине, который обещал продать их по высокой цене. Однако свои обязательства он не выполнил и пропал. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Как стало известно, злоумышленник с целью завладения картины известного художника стоимостью более 1 миллиона рублей заключил аналогичный договор с 32-летним мужчиной, после чего перестал выходить на связь», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.