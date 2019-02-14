РИАМО – 14 фев. Специалисты Роскачества в День всех влюбленных сделали краткий экскурс по кондомам, назвав плюсы и минусы различных презервативов, сообщается на сайте kp.ru.

«Презервативы стандартно отличаются не только цветом, запахом, текстурой и размерами, но и материалом. Как уверяют эксперты, правильно подобранные кондомы гарантируют не только комфорт, но и безопасность в любви. Ведь именно они защищают нас от ВИЧ, гепатитов и венерических заболеваний, передаваемых половым путем. Вид материала, из которого произведены изделия, указываются на маркировке», - отмечается в материале.

В частности, эксперты разбирались, какие же из них самые надежные. Например, наиболее распространены кондомы, сделанные из латекса. Большинство зарубежных и отечественных производителей используют именно этот материал. Перед тем как попасть в продажу, презервативы проходят сертификацию в несколько этапов. Сначала оценивается внешний вид, затем герметичность, а потом проверяют искусственным старением. Кстати, качество латексных изделий со временем становится даже лучше. Это так называемый эффект «дозревания» резины.

ВОЗ отмечает, что латексные презервативы защищают на 85% или более от ВИЧ и других инфекций, передаваемых половым путем.

«Увы, стопроцентной защиты от инфицирования пока не существует. Но при правильном использовании презервативы наиболее надежно защищают от ВИЧ-инфекции. Правила просты: покупать желательно в аптеках, проверять дату изготовления и срок годности, проверять целостность упаковки, открывать упаковку только пальцами, ни в коем случае не ногтями и не ножницами», - отметила заведующая отделом эпидемиологии и профилактики Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниям Евгения Жукова.

Из плюсов латексных изделий отмечают распространенность и прочность, а также существует множество разновидностей на любой вкус, запах, размер, ощущение. Среди минусов: контакт с веществом на маслянистой основе делает их менее прочными, поэтому смазка на масляной основе или масло ослабляет защиту. Кроме того, латекс может вызывать аллергическую реакцию.

Также эксперты оценили изделия из полиизопрена, медицинского полиуретана, которые гипоаллергенны и сверхтонкие, но менее распространены на рынке и хуже изучены, чем латексные. Презерватив из кожи ягненка (lamb skin) помогает против беременности, но не вирусов, этот материал, видимо, дань прошлому, когда в качестве защиты использовали внутренности животных.

«По статистике ВОЗ в год 357 миллионов человек в мире заражаются одной из четырех ИППП: хламидиозом, гонореей, сифилисом и трихомониазом», - пояснил научный сотрудник отдела андрологии и репродукции человека НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава РФ Степан Красняк.

Специалисты призывают обращать внимание на упаковку и этикетки, на которых должны быть штрих-код страны-изготовителя и номер партии изделия. Если они из Европы, то помечаются знаком соответствия «СЕ». Не стоит забывать и о сроке годности: он не должен превышать пяти лет, вне зависимости от производителя. Потом использовать барьерный контрацептив нельзя.

«Вскрыв упаковку, сначала осмотрите индивидуальную упаковку презерватива, как бы не сжигала страсть. Если она повреждена, а тем более порезана или вскрыта, на ней есть подозрительные точки, проколы, значит, пользоваться таким презервативом небезопасно. Осмотреть нужно и сам презерватив после вскрытия — он должен быть целым и правильной формы. Важно всегда осуществлять визуальную проверку изделия – это тоже условие безопасности», - считают эксперты.

Также специалисты напоминают, что нельзя забывать и о размере презерватива.

«Презерватив в редких случаях может не подойти по размеру, поэтому лучше приобрести несколько небольших упаковок, чтобы подобрать подходящие конкретно вам», - прокомментировала Жукова.

В России по ГОСТу стандарт размеров на презервативы 178 (+/- 2) миллиметра в длину и 54 миллиметра в диаметре.

Европейские стандарты практически не отличаются от наших. Меньше привычного нам стандарта могут быть презервативы азиатского производства, например, индонезийские. Но многие производители выпускают изделие по размерам от S до XXL, независимо от географического присутствия.

«Использование презерватива большего размера, как и несоблюдение правил его применения (они обычно вкладываются в упаковку), может привести к его сползанию во время полового акта, что сведет на нет все его защитные свойства. Кроме того, это также может повысить риск незапланированной беременности», - предупредил Красняк.