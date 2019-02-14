РИАМО – 14 фев. Одного из подозреваемых в нападении на мужчину задержали в Воскресенском районе, ранее неизвестные в масках насмерть забили битами представителя общественности, говорится в сообщении пресс-службы Главного государственного управления СК РФ по Московской области.

По данным СМИ, речь идет об общественном деятеле Дмитрии Грибове, который являлся главой подмосковного отделения общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти».

«Следователем следственного отдела по городу Воскресенску ГСУ СК России по Московской области в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками УР УМВД России по Воскресенскому району и УУР ГУ МВД России по Московской области по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть мужчины (часть 4 статья 111 УК РФ), задержан 57-летний местный житель», – отмечается в сообщении.

Поздно вечером 11 февраля во дворе многоэтажного дома в поселке Виноградово двое неизвестных в медицинских масках совершили нападение на мужчину. Они нанесли ему удары по голове, предположительно битами, после чего с места происшествия скрылись. Потерпевший был госпитализирован, однако, несмотря на предпринятые врачами реанимационные мероприятия, мужчина скончался в больнице.

«К настоящему времени задержанный допрошен в качестве подозреваемого. Изъят его автомобиль и два мобильных устройства. В ходе проведенного следователями обыска по месту жительства подозреваемого изъята одежда с явными следами преступления», – уточняется в материале.

По имеющимся у следствия данным, преступление совершено на почве длительных неприязненных отношений и регулярных бытовых конфликтов между подозреваемым и потерпевшим.

«Кроме этого, подозреваемый ранее судим за причинение среднего вреда здоровью потерпевшему. Таким образом нападение на потерпевшего никаким образом не связано с его деятельностью в общественных организациях», – подчеркивается в сообщении.

В настоящее время проводятся оперативно-рызыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения второго участника нападения. По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.