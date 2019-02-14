РИАМО - 14 фев. Автобус №158, курсирующий в центре Москвы, временно изменил свой маршрут из-за дорожных работ на Садовнической улице, сообщается на сайте Мосгортранса.

«На Садовнической улице – дорожные работы. До их окончания изменен маршрут автобуса №158 «3-й Павелецкий проезд – метро «Лубянка»», – говорится в сообщении.

Между Садовым кольцом и Большим Москворецким мостом в сторону метро «Лубянка» автобусы едут по Космодамианской и Раушской набережным.

Как уточняется в сообщении, автобусы №158 временно не обслуживают остановки «Большой Краснохолмский мост», «Садовнический переулок», «Комиссариатский переулок», «Садовническая улица» и «2-й Раушский переулок». Они останавливаются в районе дома 16 по Раушской набережной.