РИАМО - 14 фев. На дорогах столицы в четверг возможно образование заносов и гололедицы, автолюбителям посоветовали быть внимательными и держать дистанцию, а лучше пересесть на общественный транспорт, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В Москве в течение 14 февраля ожидается небольшой снег, возможно образование заносов и гололедицы.

«В связи с возможным образованием наледи на дорогах транспортный комплекс напоминает пассажирам о необходимости быть особенно внимательными и осторожными. Не подходить близко к краю остановки. При посадке и высадке, во время начала движения наземного транспорта и в течение всей поездки держаться за поручни», - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют по возможности отказаться от автомобиля в пользу городского транспорта. Тем, кто все-таки поедет на машине, советуют не забывать держать дистанцию, избегать резкого торможения, так как длина тормозного пути резко увеличивается при образовании гололедицы.

Сотрудники метро и МЦК круглосуточно обеспечивают надлежащее санитарное состояние территорий, прилегающих к станциям, следят за состоянием путей, в особенности их открытых участков. Снег очищают сразу же, как только он выпадает. Накануне более тысячи человек очищали территорию около вестибюлей и лестничные сходы, чтобы пассажиры могли безопасно спускаться на станции.

«Несмотря на сложные погодные условия, наземный городской пассажирский транспорт функционирует в штатном режиме. Утром и вечером в час пик количество автобусов в случае необходимости будет увеличиваться. Вместе с тем все автобусы, трамваи, электробусы и троллейбусы «Мосгортранса» прошли необходимое техническое обслуживание», - уточняется в материале.

В городе постоянно дежурят сервисные службы, которые следят за состоянием контактной сети электротранспорта и другими объектами транспортной инфраструктуры. По необходимости производится очистка разворотных колец, трамвайных путей и стрелочных переводов.

К ухудшению погодных условий подготовлена пассажирская инфраструктура Московского железнодорожного узла. Подходы к станциям, платформы и переходы обрабатываются противогололедными материалами. Кроме того, перед выпуском на линию проводится дополнительная проверка исправной работы всех систем электропоездов.

За дорожной обстановкой следит ситуационный центр ЦОДД. В городе работают 17 экипажей дорожного патруля, которые оказывают автомобилистам помощь при мелких неисправностях машин, ДТП или в случае попадания в снежный занос. 69 бригад служб эксплуатации ЦОДД также следят за состоянием дорожных знаков и работой светофоров. В круглосуточном режиме выполняются заявки на ремонт дорожных объектов.

«Эвакуаторы АМПП ежедневно и круглосуточно дежурят на улицах, чтобы иметь возможность оперативно прибыть на помощь по заявкам экстренных служб города и переместить попавшие в ДТП или застрявшие на дорогах легковые автомобили и грузовики. Перевозка поврежденных машин в безопасные места осуществляется бесплатно», - заключается в сообщении.