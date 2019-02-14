РИАМО - 14 фев. По итогам 2018 года акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» произвело 660,5 тысяч тонн товарной продукции, что на 15% больше показателя 2017 года, при этом выпуск минеральных удобрений увеличился на 17% и составил 621,6 тысячи тонн, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«На предприятии были выпущены рекордные объемы фосфорной кислоты, гранулированных удобрений P:K 5:55 (на основе калия хлористого) и водорастворимых удобрений. Рост производственных показателей обусловлен стабилизацией технологии режимов, а также проведенной модернизацией действующих цехов, предусматривающей включение в технологическую схему дополнительного оборудования, с последующим увеличением производственных мощностей. На эти цели было направлено свыше 771 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Предприятие уделяет особое внимание поставкам на внутренний рынок. В 2018 году отечественным сельхозпроизводителям было отгружено почти 257 тысяч тонн удобрений, что на 17% больше, чем годом ранее. Процент от общего объема поставок товарной продукции Воскресенского химкомбината отечественным аграриям составил 39%. На внутренний рынок, помимо традиционных марок NPK и аммофоса, производство которых выросло на 7%, поставлялись универсальные и сезонные марки водорастворимых удобрений: SOLAR NPK и AquaDrop NPK.

Успешное завершение первого этапа инвестпроекта по модернизации сернокислотного производства позволило предприятию в 2018 году выйти на новые объемы выпуска кислоты. Всего в минувшем году было выпущено на 68 тысяч тонн серной кислоты больше, чем в 2017 году – 498 тысяч тонн. В этом году в рамках второго этапа проекта будет произведена замена еще одной абсорбционной башни цеха контактной серной кислоты.

За отчетный период на 20 тысяч тонн выросли показатели по экстракционной фосфорной кислоте: 180 тысяч тонн против 160 тысяч тонн годом ранее. Увеличение обусловлено включением в цепочку вакуум-выпарной установки большей мощности.

«2018-й стал годом производственных и финансовых рекордов за последнюю пятилетку. Мы не только преодолели точку безубыточности, но и показали хорошую прибыль при взятых высоких производственных темпах. Причем положительная динамика прослеживалась по всем действующим сегодня технологическим направлениям, что позволило нам запланировать к реализации в 2019 году три крупных инвестпроекта, связанных с увеличением мощностей, общим объемом финансирования 780 миллионов рублей», - отметил генеральный директор АО «Воскресенские минеральные удобрения» Анатолий Шаблинский.